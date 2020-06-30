Cansuyu Derneği 2020 yılı kurban bedelleri belli oldu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin; Cansuyu olarak yıl içinde bu bölgelerde çeşitli faaliyetlerde bulunsalar da Kurban Bayramını ayrı bir özlemle beklediklerini ve birçok çalışmayı bayram sevinciyle birlikte gittikleri bölgelerdeki yardıma muhtaçlarla yaşadıklarını kaydetti. Cansuyu Derneği’nin, içinde bulunulan pandemi sürecine rağmen, 2020 Kurban Bayramı’nda, 60 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştireceğini ifade eden Öztekin, hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edileceği ve bu bölgelerdeki ekip ve yardımcı partner kuruluşların işbirliği halinde kurban etlerinin muhtaçlara dağıtılacağını anlattı.

Kurban kesilecek bölgelerde yıl içerisinde yaşanan sel felaketi, kuraklık, iç kargaşalar, terör saldırıları vs. nedenlerden dolayı hayvan fiyatlarının etkilendiğini ve değişmeler gözlenebildiğini anlatan Emrah Öztekin, “Her yıl kurban fiyatlarını yeniden değerlendirmeye alıyoruz ve dolayısıyla biz her yıl mutlaka fiyatlarımızda güncelleme yapmaktayız. Bu yılda dört çeşit bölge için 4 farklı fiyat üzerinden belirlendi.

Cansuyu, bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak dört farklı kurban bedeli açıkladı. Buna göre Kurban bedelleri; Afrika ve Asya’da 700 TL, Arakan ve Moro’da 900 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1300 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2300 TL olarak belirlendi” dedi.

“HAYIRSEVER NEREYİ İSTİYORSA ORADA KESTİRİYORUZ”

Hayırseverler kurbanlarını nerede kesmek istiyorsa o ülkenin bedelini ödemeleri halinde kurbanlarını vekaleten satın alacaklarını ve kestireceklerini anlatan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, kurban kesimini Kurban Bayramı’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlayacaklarını anlattı. (Haber Merkezi)