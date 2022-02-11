Cansuyu Dayanışma Derneği, yardımlarını yoğunlaştırdı

Cansuyu Genel Merkezi koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları tüm il temsilcilikleri ve Cansuyu gönüllülerinin de desteği ile nüfusun yoğun olduğu büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilindeki zor durumda kalan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Gerçekleştirilen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi. Öztekin, “Hem ülkemiz hem de tüm dünya 2020’den bu yana zor bir süreç yaşıyor. Türkiye, pandemi başta olmak üzere yangınlar, seller gibi birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldı. Bizler Cansuyu olarak yurt içi yardımlarımızı artırmıştık. Şimdi kış şartlarının da etkisi artırdığı şu günlerde 81 ilimizde yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber Türkiye’nin en ücra köşesindeki mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz.

Acil insani yardım çalışmalarımız kapsamında, Suriye-Azez bölgesindeki kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize kömür dağıtımı yaptık.

Bölgede gıda, giyim gibi birçok temel ihtiyaç malzemesi dağıtımlarımız da devam ediyor. Cansuyu olarak desteklerinizi bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

