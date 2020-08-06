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Cansuyu, Bayram’da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2020 Kurban Organizasyonu kapsamında dünyanın kriz bölgeleri başta olmak üzere, muhtaçlara, yetimlere, savaş mağdurlarına ve mazlumlara umut ışığı oldu.

Güncel 06.08.2020, 18:53
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Cansuyu, Bayram’da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Kurban Bayramı’nda kıtlığın dinmediği Yemen’den, katliamların yaşandığı Arakan’a, özgürlüğüne kavuşan Bangsamoro’dan Afrika’nın en yoksul ülkelerine kadar birçok kriz bölgesinde Kurban Organizasyonu gerçekleştiren Cansuyu, 3 kıta 27 ülke ve 60 farklı bölgede 1,5 milyona yakın muhtaca ulaştı. Bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekalet yolu ile bayramın 3. günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda keserek muhtaçlara et olarak dağıtan Cansuyu, 16. kez düzenlediği Büyük Kurban Organizasyonu’ndan da alnının akıyla çıkmayı başardı.

Gerçekleştirilen Kurban Organizasyonu için açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Bu sene 16. Kurban organizasyonumuzu düzenledik. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ettik. Çalışmalarımızda dünya üzerindeki kriz bölgelerine, acil insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğrafyasındaki mazlumlara, yetimlere, muhtaçlara öncelik veriyoruz. Bu sene de 60 farklı bölgede 1.5 milyona yakın muhtaca bağışçılarımızın emanetlerini ulaştırdık” dedi.(Haber Merkezi)

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