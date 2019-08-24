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Canlı yayına Emine Bulut cinayeti damgasını vurdu

ÇORUM’da TRT’de canlı olarak yayınlanan “Akşam Sefası” programına Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayeti damgasını vurdu.

Canlı yayına Emine Bulut cinayeti damgasını vurdu

ÇORUM’da TRT’de canlı olarak yayınlanan “Akşam Sefası” programına Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayeti damgasını vurdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 02:29
Canlı yayına Emine Bulut cinayeti damgasını vurdu

TRT Müzik kanalındaki  “Akşam Sefası” programı kentte bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’da canlı olarak izleyicileriyle buluştu. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Akşam Sefası” programında Korhan Güldüren Şef olarak görev alırken, programda Ayşe Ekiz, Esra İçöz, Mehsem Özşimşir, Seda Gökkadar, Alp Arslan, Bahadır Özüşen, Fuat Karayavuz ve Zafer Albayrak solist olarak sahne aldı. Canlı yayının başlamasına dakikalar kala 'Ölmek istemiyoruz' “Kadın cinayetlerini durduracağız” yazılı döviz ve pankartlarla konser alanına gelen Çorum Kadın Meclisi üyeleri, izleyicilere 'Ölmek istemiyoruz' “Kadın cinayetlerini durduracağız” yazılı döviz ve pankart dağıttı. Kadın Meclis Üyeleri adına açıklama yapan Avukat Burçin Solmaz Polat açıklamasında, “Emine Bulut eşi tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü. Emine Bulut’un son sözü “Ölmek istemiyorum” oldu. Aslında bu şiddet gören ve öldürülen tüm kadınların ortak sorunu, biz bu şehirde ölmek değil yaşamak istiyoruz. Bu hepimizin ortak isteğidir. Bu istek öylesine anlaşılabilir bir istek ki, Çocuğu da Emine Bulut öldürülürken “ Anne lütfen ölme “ diye haykırıyor. Biz artık güvenlik şehirler istiyoruz. Şehirlerde yaşamak ve çocuklarımızın gözleri önünde öldürmek istemiyoruz. Çorum Kadın Meclisi olarak kadın cinayetlerini durdurmak için tüm gücümüzle çalışıp herkesin vicdanı olacağız” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 24.08.2019 02:36
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