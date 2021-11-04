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Çankırı’nın orta ilçesine doğalgaz
Ahlatcı Holding bünyesindeki Kargaz tarafından, Çankırı'nın Orta ilçesine doğalgaz verilmeye başlandı.
Güncel 04.11.2021, 20:30
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Orta Belediyesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak ilçeye ilk doğalgazı verdiler.
Törene, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, ilçe ve belde belediye başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. (A.A.)
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