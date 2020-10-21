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Cankat Dalamanlı YEPAŞ Müdürü

Çorum YEPAŞ (Yeşilırmak Elektrik Pazarlama A.Ş.) Müdürlüğü’ne, YEPAŞ’ın Bölge Saha Yöneticisi olan hemşehrimiz Cankat Dalamanlı atandı.

Güncel 21.10.2020, 19:17
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Cankat Dalamanlı YEPAŞ Müdürü

Dört yıldan beri YEPAŞ bünyesinde çalışan Cankat Dalamanlı, yeni görevine başladı.

ÇORUM HABER, Çorum YEPAŞ Müdürü Dalamanlı’yı kutlar, yeni görevinde başarılar diler. (Haber Merkezi)

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