Canı sıkılan engelliye polis yarenlik etti
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşa ihtiyacını sordu, o da herhangi bir ihtiyacı olmadığını belirterek, sadece canını sıkıldığını ifade etti. Bunun üzerine polis vatandaşla oturup bir süre sohbet etti.
Güncel 23.05.2021, 17:43
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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri merkez Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde gördüğü engelli vatandaşa yardım ihtiyacı olup-olmadığını sordu. Engelli vatandaşın yardıma ihtiyacı olmadığını, sadece canı sıkıldığını belirtmesi etmesi üzerine kendisi ile sohbet edildi ve engelli haftası kutlandı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların özenle devam edeceği mesajı verdi. (Yusuf ÇINAR)
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