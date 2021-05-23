Canı sıkılan engelliye polis yarenlik etti

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri merkez Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde gördüğü engelli vatandaşa yardım ihtiyacı olup-olmadığını sordu. Engelli vatandaşın yardıma ihtiyacı olmadığını, sadece canı sıkıldığını belirtmesi etmesi üzerine kendisi ile sohbet edildi ve engelli haftası kutlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların özenle devam edeceği mesajı verdi. (Yusuf ÇINAR)

