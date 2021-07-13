Canbek’ten Vali’ye ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Vedat Canbek ile yeni Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker ve Celal Bozdağ’ı makamında ağırladı. Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Canbek başta olmak üzere Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu’nu kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

