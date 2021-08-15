Canbek yine rakipsiz

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli kongresinde binlerce kişinin desteğini alarak tartışılmaz üstünlüğünü ortaya koyan Vedat Canbek önceki gün yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 9. Bölge Birliği seçiminde de yeniden başkanlığa seçildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin geçtiğimiz ay başında düzenlenen seçimli olağan genel kurulunda 40 yıl sonra ilk kez karşısına aday olarak çıkan İsmet Çıtak’ı geride bırakarak yeniden başkanlık görevine seçilen esnaf lideri Vedat Canbek, önceki gün Güleryüz Restaurant’ta yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 9. Bölge Birliği seçiminde tek aday olarak tekrar başkanlığa seçilmiş oldu.

Divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Vedat Canbek bir açılış konuşması yaptı. Birlik beraberlik mesajları veren Vedat Canbek kongreye katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Genel Kurulda kooperatifin gelir-gider bilançoları, Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin ardından ise dilek ve temenniler dile getirildi. Kongrede son olarak ise seçimin el kaldırma usulü ile yapılmasına karar verildi. Daha sonra ise seçimlere geçilirken, Vedat Canbek tüm üyelerin oyuyla yeniden başkanlığa getirildi.

Buna göre Vedat Canbek başkanlığındaki Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 9. Bölge Birliği Yönetim Kurulu Ahmet Hamdi Aydoğan, İsmet Uslu, Emin Yonar, Eyüp Kırılmaz. Alaaddin Kayaer. Ali Sever, Bursalı Demir, Mehmet Helvacı, Turgut Çelik ve İsa Köse’den, Denetim Kurulu ise Ali Abur, İbrahim Kabalak ve Nizametttin Doğan’dan oluştu.

Kongrenin ardından kürsüye gelen Vedat Canbek, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm sektörlerin yanında olduğunu ve destek almak için mücadele ettiğini belirterek, bundan sonrada her zaman esnafın hizmetinde olacağını söyledi. Kooperatif üyelerinin teveccühü ile yeniden göreve gelmeleri nedeniyle teşekkür eden Vedat Canbek, bu sıcak ilgi, sevgi ve saygının karşılığı olarak esnaf ve sanatkarların sorunlarına gece-gündüz, 7 gün 24 saat çözüm bulmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

