Çanakkale’yi gezdiler

12-16 yaş grubundan oluşan gençlerle rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik Müzesi ziyaretinde gördükleri canlandırmalar ve askerlerin hallerinden çok etkilendiklerini söyleyen gençler, bu ülkenin kolay kazanılmadığını, şehitlerimizin nasıl mücadele ettiklerini şimdi daha iyi anladıklarını ifade ettiler. (Haber Merkezi)