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“Çanakkale’yi geçemeyenler milli değerlerimize saldırıyor”

Türk İş ve Şeker İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Çanakkale Deniz Zaferi’nin; 18 Mart 1915 tarihinde Türk Milletinin bağımlılık, özgürlük ve yeniden varoluş mücadelesi karşısında yedi düvele karşı verdiği olduğu büyük zafer ile Çanakkale geçilmez dedirten bir ulusun yeniden var oluşunun adı olduğunu ifade etti.

“Çanakkale’yi geçemeyenler milli değerlerimize saldırıyor”

Türk İş ve Şeker İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Çanakkale Deniz Zaferi’nin; 18 Mart 1915 tarihinde Türk Milletinin bağımlılık, özgürlük ve yeniden varoluş mücadelesi karşısında yedi düvele karşı verdiği olduğu büyük zafer ile Çanakkale geçilmez dedirten bir ulusun yeniden var oluşunun adı olduğunu ifade etti.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:32
“Çanakkale’yi geçemeyenler milli değerlerimize saldırıyor”

Çanakkale ruhundan ilham ve feyz alamamış gafillerin ve milli duyguları körelmiş mihrakların kökünün dışarıda, ucu ve uzantılarının ise hala içeride olduğunu anlatan Kahraman, tıpkı yüz beş yıl önceki gibi bugün de aziz milletin, vatanına yönelmiş her türlü tehditlere karşı uyanık olması ve dimdik ayakta durması gerektiğini kaydetti. Kahraman, “Tankıyla, topuyla, dönemin en yüksek teknoloji ile Çanakkale'yi geçemeyen emperyalist güçler, günümüz de de, yine aynı emellerle, enerji, yer altı ve yer üstü kaynakları ele geçirmek için ülkemizin bulunduğu coğrafya ya saldırmaktadır. Bu gün de etnik, dini ve siyasi temelli olarak Türk Milletinin Birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü kötü niyetli girişimlerin farkında olmalı ve asla bunlara izin verilmemelidir. Bu güne kadar vatan ve milleti uğruna Şehit düşmüş ecdadımızı, bu gün de aynı uğur da canlarını feda eden kahraman evlatlarımızı, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz ruhları şâd mekanları cennet olsun” dedi. (Haber Merkezi)

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