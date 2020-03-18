“Çanakkale’de tarihin akışı değişti”

Türk milletinin bu kahramanlık destanını öyle kolayca yazmadığını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Türk Milleti cesurdur, kahramandır, cefakâr ve fedakârdır, hele hele söz konusu vatanıysa gözü hiçbir şey görmez. Çanakkale işte böylesi bir destandır. Çanakkale, Türk Milleti’nin kahramanlık hikâyesini satır satır destanlaştırdığı yüreğinde büyüttüğü sarsılmaz bir inançtır” ifadelerini dile getirdi.

Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da tanklara savaş uçaklarına helikopterlere silahlara karşı göğsünü siper eden Kahraman Türk milletinin cesaretinin, her zaman gurur ve güç kaynağı olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Çanakkale bize öyle bir cesaret verdi ki; ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtmek konusunda her zaman bir kahramanlık örneği sergiledik. Bize saldıran düşmanlarımıza dünyaya örnek olacak nitelikte dersler verdik. Bizlere bir asır önce hasta adam muamelesi yapanlar Türklerin onları nasıl Çanakkale’de yerle yeksan ettiğini ve hüsrana uğrattığını unutmasınlar” açıklamasında bulundu.

“Çanakkale destanının yazılmasında nice kahramanlıklara imza atan ve tarihin akışını değiştiren tüm kahramanlarımızı hürmet ve minnetle yâd ediyorum” diyen Milletvekili Ceylan, “Çanakkale Zaferinin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere canlarını bu topraklar için seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun” dedi. (Haber Merkezi)