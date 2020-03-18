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“Çanakkale Zaferi ulusal savaş tarihimize altın harflerle yazıldı”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gurunu yaşamaktayız” dedi.

“Çanakkale Zaferi ulusal savaş tarihimize altın harflerle yazıldı”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gurunu yaşamaktayız” dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:02
“Çanakkale Zaferi ulusal savaş tarihimize altın harflerle yazıldı”

Çanakkale Zaferi nedeniyle bir açıklama yapan Doğan, şunları söyledi:

“Türk Ordusu’nun Çanakkale’de vermiş olduğu bu büyük mücadele; sadece dünya tarihi üzerinde oluşturduğu büyük etki değil, Türk savaş sanatının uygulanış tarzı ve başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlı mücadelede ön plana çıkardığı kahramanlarımız, askeri dehalar, Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin savaş sahasında dünya savaş tarihinde örneği bulunmayan müstesna bir olaydır.

Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir.” (Haber Merkezi)

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