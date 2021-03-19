“Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin ve mertliğin timsalidir”

Milletvekili Kaya, “Çanakkale Zaferi, bir milletin istiklal ve istikbaline giden yolda doğan güneştir. Milletimiz, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyle yedi düveli, önce boğazın derin sularına batırmış, akabinde de toprağa gömmüştür. Ezelden beri hür yaşamış bir millete zincir vurmaya kalkanlar; Çanakkale'de aziz milletin insanüstü mücadelesine tanık olmuş ve bu şerefli millete selam durmuşlardır. Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin timsali, mertliğin bir simgesi, ecdadımızın bizlere gösterdiği bir rehberdir. Bu rehber ile Türkiye, ilelebet yavuz ve muzaffer kalacaktır.” dedi.

Sancağının bekası için hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'ın şahit olduğunu ifade eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Elleri kınalı, yüreğine sancak ve millet sevdası kazılı binlerce vatan evladı, neslinin huzur ve refah içinde yaşamını ifa etmesi için gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürümüştür. Şehit, şahitlikten gelmektedir. Şahitlik, tanık olmaktır. Sancağın bekası için şehadete ulaşan tüm vatan evlatlarımıza Rabbim şahittir. Milletimiz de bunlara şahittir. İstikbalimiz de bunlara şahit olsun diye var gücümüzle büyük bir gayret içerisindeyiz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." (Haber Merkezi)

