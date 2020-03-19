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“Çanakkale Zaferi, inancın, azmin ve kararlılığın simgesi”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, İnancın, azmin ve kararlılığın simgesi olan Çanakkale Zaferi’nin, milletin kaderini değiştirdiğini, tarihin akışında da önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“Çanakkale Zaferi, inancın, azmin ve kararlılığın simgesi”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, İnancın, azmin ve kararlılığın simgesi olan Çanakkale Zaferi’nin, milletin kaderini değiştirdiğini, tarihin akışında da önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

19 Mart 2020 Perşembe 19:55
“Çanakkale Zaferi, inancın, azmin ve kararlılığın simgesi”

Çanakkale Zaferi’nin, Türk Milleti’nin, vatan, bayrak, istiklal ve bağımsızlık uğruna bütün dünyaya gösterdiği kutlu mücadelenin göstergesi; yok edilmek istenilen bir milletin küllerinden doğarak yeniden dirilişi olduğunu dile getiren Prof.Dr. Öztürk, “Güçlü bir iman ile yoğrulmuş milletimizin tüm cihana karşı yazdığı bu kahramanlık destanı, şüphesiz gösterilen kararlılığın, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun bir nişanesidir.

Bu vesileyle; milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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