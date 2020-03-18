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“Çanakkale Zaferi ile Türk ulusunun yazgısı değişti”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından Çanakkale Savaşlarının siyasal ve askeri sonuçlarıyla, Türk ulusunun yazgısını ve tarihin akışını değiştirdiğini söyledi.

“Çanakkale Zaferi ile Türk ulusunun yazgısı değişti”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından Çanakkale Savaşlarının siyasal ve askeri sonuçlarıyla, Türk ulusunun yazgısını ve tarihin akışını değiştirdiğini söyledi.

18 Mart 2020 Çarşamba 18:51
“Çanakkale Zaferi ile Türk ulusunun yazgısı değişti”

Çanakkale Zaferi’nin kendisinden kat ve kat güçlü olan ordulara geçit vermeyen ulusun bütün varlığıyla özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin sembolü ve bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çanakkale’de, ulus olma bilincinin tohumları atılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırlanmıştır.

Çanakkale Savaşlarının en önemli sonuçlarından biri de, dünyanın genç komutan Mustafa Kemal'i tanımış olmasıdır. Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarılarını gören Türk Ulusu, Kurtuluş Savaşı’nda O’nun etrafında bütünleşerek emperyalist devletlere karşı dünyada ilk bağımsızlık mücadelesini vererek büyük bir zafere imza atmıştır. Emperyalizmin yenilebileceğini gösteren bu zafer tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur.

Son yıllarda, aklı ve bilimi esas alan askeri deha, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’siz bir Çanakkale Savaşı tarihi yazılmak, bu kahramanlık destanı önemsizleştirilmek istenmektedir. MEB’in müfredatında, Kut’ül-Amare’nin “zafer” olarak Çanakkale’nin ise bir “cephe” olarak ifade edilmesi bunun göstergesidir.

Bugün iktidarın kararlarıyla Türk Ordusu'nun Ortadoğu'nun huzursuz ve çatışmalı topraklarına yollanmasına karşı itirazları bastırmak için Çanakkale'den Trablusgarp'tan bahsetmek de kesinlikle yanlıştır. Çanakkale Zaferi, bir vatan müdafaasının destanıdır ve başka hiçbir tarz askeri operasyonla kıyaslanamayacak önemdedir. AKP’nin eğitim politikaları nedeniyle artık okul sıralarında daha az anlatılsa, siyasilerin ağzında manipüle edilmeye çalışılsa da o önemini övgülerden değil, tarihsel gerçeklerden almaktadır.

Bilinsin ki Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan eğitimciler olarak, Çanakkale ruhunu evlatlarımıza aşılamaya devam edeceğiz.

Yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı, ulusumuzun eşsiz bir mücadeleyle vermiş olduğu var olma savaşı ve bu savaş sonrasında kazandığımız zaferin 105. yıldönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” (Haber Merkezi)

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