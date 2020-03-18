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“Çanakkale Zaferi, bir varoluş destanıdır”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

“Çanakkale Zaferi, bir varoluş destanıdır”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:14
“Çanakkale Zaferi, bir varoluş destanıdır”

Başkan Gür, mesajında milletimizi yok etmeye, ülkemizin parçalamaya niyetlenen zamanın en güçlü devletlerine karşı vermiş olduğumuz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadele olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi’nin yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren ‘bizi tarihten silemezsiniz’ dedirten elindeki çok kısıtlı imkânlara rağmen dünyanın bütün ordularının birleşerek topyekûn saldırdıkları bir savaşta yapılan varoluş mücadelesi olduğunu kaydeden Recep Gür, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“Türk milleti bu mücadele sonunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Ülkenin her köşesinden gelerek aynı duygu ve düşünce etrafında birleşerek millet olma bilincine erişmek için hep beraber bir direniş gösterilmiş, savunması yapılan toprak yurt edinilmiştir.

Bizlere düşen bütün fertleriyle el ele verilerek canımızı kanımızı feda ederek kazandığımız bu vatanı korumak, bu kutsal emanete sahip çıkmaktır. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

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