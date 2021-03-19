“Çanakkale Türk’ün kahramanlık destanı”

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan BTP İl Başkanı Tanık, “Bu zafer, yedi düvelin, zamanının en ileri teknolojisiyle saldırısına karşı verilen gerçek bir iman ve kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, 15’inde cepheye koşanların, arkalarından ‘Vatan sağolsun’ diyen anaların zaferidir” diye konuştu.

Hiç tereddüt etmeden canlarını feda ederek Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerin Türk Milleti’nin söz konusu vatan müdafaası olduğunda, vatan, bayrak ve istiklali uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu eşsiz zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’nın da habercisidir. Bizler de bugün aziz şehitlerimizden aldığımız güçle, aynı inanç ve kararlılıkla bu mukaddes emaneti daha yükseğe taşımaya, bizi millet yapan değerleri canlı tutup yüceltmeye devam edeceğiz”

(Haber Merkezi)

