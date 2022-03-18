“Çanakkale, Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır”

Barış Coşgunsu mesajında, Çanakkale Zaferi’nin vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanı olduğunun altını çizdi.

Coşgunsu, “Gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve kahramanlık ile örülmüş bir destanın yazılışıdır.

Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)