Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
310.217
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5484
EURO
7.0388

“Çanakkale, Türk tarihinin en parlak sayfalarından birisi”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu söyledi.

“Çanakkale, Türk tarihinin en parlak sayfalarından birisi”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu söyledi.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:49
“Çanakkale, Türk tarihinin en parlak sayfalarından birisi”

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Özsaçmacı, “Bu tarih, başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir” dedi.
Bağımsızlığımızın simgesi, şehit ve gazi atalarımızın emaneti olan güzel yurdumuzu, cumhuriyetimizi, milli değerlerimizi, Çanakkale’yi ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en temel sorumluluğumuz olduğunu ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Bu zaferin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”
“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”
Filtre ihalesi yapıldı
Filtre ihalesi yapıldı
Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı
Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı
Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu
Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu
Çorum’da yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasına göre daha az arttı
Çorum’da yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasına göre daha az arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim