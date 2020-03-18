“Çanakkale, Türk tarihinin en parlak sayfalarından birisi”

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Özsaçmacı, “Bu tarih, başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir” dedi.

Bağımsızlığımızın simgesi, şehit ve gazi atalarımızın emaneti olan güzel yurdumuzu, cumhuriyetimizi, milli değerlerimizi, Çanakkale’yi ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en temel sorumluluğumuz olduğunu ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Bu zaferin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

