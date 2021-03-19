“Çanakkale, topyekûn milletin zaferidir”

Bütün imkânsızlıklara rağmen canını ortaya koyan Türk milletinin, tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini kabul ettirmesi ve bağımsızlığına el sürecek hiçbir gücün tehdidine imkân vermemesi olduğunu belirten Vargeloğlu, “Kahraman askerlerimizin çabasıyla milletimizin varlığını yeniden ortaya koymasıdır. Bu çok onurlu zafer, askerlerine “Taarruzu değil, ölmeyi” emreden Büyük Mustafa Kemal Atatürk`ün vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden 200 bini aşkın şehidimizin, on binlerce gazimizin, analarımızın, bacılarımızın topyekun bir milletinin zaferidir” dedi.

Çanakkale’nin vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancının ve azminin taktik ve dehanın zaferi olduğunu kaydeden Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yurt sevgisi ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Çanakkale Zaferi’yle, özgürlük ve bağımsızlık ile bölünmez bütünlüğün korunması için kararlılıkla mücadele verileceği, birlik içinde yurdun her karış toprağının savunulacağı bir kez daha kanıtlanmıştır. Yurdun dört bir köşesinden gelip, Mustafa Kemal komutanlığında Çanakkale Destanı’nı yazanların bir tek ortak noktası vardır. Bu toprakların kalıcı sahibi olmak, ata yadigârı toprakları düşman askerine çiğnetmemek, kaybetmemek ve ilelebet vatan olarak sahiplenmektir.

Bu duygular içerisinde Çanakkale’de imkânsızlıkları aşarak kanlarıyla, canlarıyla Dünya`ya karşı büyük haklılığımızın son noktasını koyan, bir anlamda tüm dünyaya ders veren ve bizlere bugün, onurumuzla hür yaşamak imkânlarının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve varlıklarıyla şeref duyduğumuz şehitlerimizi saygı ve gururla anıyorum. Ruhları şad olsun.” (Haber Merkezi)