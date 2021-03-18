Çanakkale şehitleri sonsuz saygıyla anıldı

Şehitlik Anıtı'ndaki törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye, Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)