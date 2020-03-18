Çanakkale şehitleri anıldı

Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

(Yusuf ÇINAR)