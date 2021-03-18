Çanakkale şehitleri anılacak

Çorum Valiliği 18 Mart Şehitler Günü Anma Komitesi tarafından hazırlanan program bugün saat 10.00’da Şehitlik Anıtı’nda başlayacak.

Çorum Valiliği, Belediye, İl Garnizon Komutanlığı (Askeralma Bölge Başkanlığı), Çorum Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği ile diğer çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunacağı Şehitler Günü etkinliklerinde, şehitlikte bulunan şehit kabirlerinin ziyareti ve kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Devlet Tiyatro Salonu’na geçilecek.

Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan program saat 10.45’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak öğrencilerin şiir, oratoryo gibi gösterileri ile etkinlik son bulacak.

(Haber Merkezi)

