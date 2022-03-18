Çanakkale şehitleri 107. yılında anılacak

Çorum Valiliği 18 Mart Şehitler Günü Anma Komitesi tarafından hazırlanan program bugün saat 10.00’da Şehitlik Anıtı’nda başlayacak.

Çorum Valiliği, Belediye, İl Garnizon Komutanlığı (Askeralma Bölge Başkanlığı), Çorum Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği ile diğer çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunacağı Şehitler Günü etkinliklerinde, şehitlikte bulunan şehit kabirlerinin ziyareti ve kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Devlet Tiyatro Salonu’na geçilecek.

Devlet Tiyatro Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak program saat 10.45’teki programda daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak öğrencilerin şiir, oratoryo gibi gösterileri ile etkinlik son bulacak.

Çorum Belediyesi tarafından bugün saat 20.00’de “Anadolu” isimli tiyatro gösterisi Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilirken, İl Müftülüğü tarafından ise saat 15.45’te Ulucami’de başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacak.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü kapsamında Garnizon Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de konferans düzenlenecek.

(Volkan SINAYUÇ)