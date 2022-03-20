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Çanakkale Şehidi büyükdedesini yazdı

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı, Denizli kökenli, Çorum’un gelini Semrin Kaleli, Çanakkale’de, Gazi Mustafa Kemal’in “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’’ talimatını verdiği Arıburnu cephesinde şehit düşen büyük dedesinin öyküsünü ÇORUM HABER okurları için yazdı. 

Güncel 20.03.2022, 19:37
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Çanakkale Şehidi büyükdedesini yazdı

VATAN SAĞ OLSUN!
Semrin KALELİ
Selçuklu beylerinden birinin 3 oğlu babalarıyla ters düşüp, yurtlarını terk etmişler.. 
3 genç, 3 yakın köye yerleşmiş. 
Bir tanesi Ahıllı, bir diğeri Oğuzlar, 3. genç de Beylikdüzü’ne. 
O dönemde Denizli/Babadağ'ın adı Beylikdüzü’ymüş. 
Babalarından büyük beddua alan iki kardeşin aksine, Babadağ’a yerleşen genç, çobanlık yaparak ailesini geçindirmeye başlamış. Yerleştiği yer, su kaynakları, doğal örtüsü ile hayvancılığa çok uygun olunca, sürüsü büyümüş de büyümüş. Toprak o kadar bereketli imiş ki, nüfus da hızla artmaya başlamış. 
Gel zaman git zaman, hayvanların çalılara takılan yünlerinden heybe, halı, kilim dokumaya başlamışlar. Dokumacılık da, böyle doğmuş yörede.  
Kökleri, bu iyi niyetli gence dayanan Zahide de, akıllı, becerikli, güzelliği dillere destan bir genç kızmış. Evin altındaki atölyede çalışır, birbirinden güzel dokumalar yapar, kardeşlerine bakar, evi çekip çevirirmiş. 
17 yaşında, Ahmet’e vermişler Zahide’yi. Ahmet, iyi kalpli temiz bir genç. 18 inde anne olmuş Zahide, 1 yıl dolmadan, kızını da almış kucağına. Dünyada olup bitenlerden habersiz, huzurlu bir hayat sürerken, köye bir haber düşmüş. Dünyada büyük bir savaş başlamış, vatana da düşman yaklaşmış. Köydeki eli silah tutan herkes cepheye akmaya başlamış. Ahmet’in adı da varmış listede.
Zahide, kavga bilmez, savaş bilmez, sineği bile incitemez, aklı almıyormuş, ama, vatan işte, savunmak gerek.
Yola çıkmadan önceki gece, uzun uzun bakmışlar birbirlerine. Diller lal olmuş, 1 cümle dökülmüş Ahmet’in ağzından
-Zahidem vatan bizi bekler, gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Gönlüm, evim, yurdum, yavrularım sana emanet. 
Arkasına bile bakamadan gitmiş Ahmet. 
Nereye gider, ne yer, ne içer, ne yapar hiç bilmemiş Zahide. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Haber gelmemiş Ahmet’den. Yaz bitmiş, kış gelmiş bir haber düşmüş köye. 
Yarbay Mustafa Kemal’in, Arıburnu’ndaki emri savaşın kaderini değiştirmiş: 
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’’
Ahmet gibi yüzlerce vatan evladı, alt etmişler düşmanı. Ve kazanmışlar savaşı.  
Zaferin Adı: Çanakkale 
Koca bir sevinç kaplamış köyü. Analar, kızlar, çocuklar başlamışlar yol gözlemeye. Teker teker dönüyormuş babalar, gençler ocağa. 
Ama Ahmet yokmuş içlerinde. Şehit de yok köye dönen, lakin haberler gelmeye başlamış. 
Toplu gömüldükleri yazıyormuş pusulada. Şehitler için rahmet diliyormuş padişah.
Günler geçmiş, gece gündüz demeden dualar etmiş Zahide ve onun ocağına da düşmüş acı haber.
Mustafa Kemal’in emri verdiği cephede şehit düşmüş Ahmet.
Birkaç parça eşyasını göndermişler. Vatan sağ olsun yazıyormuş gelen kağıtta. 
Ahmet’ten geriye bir köstekli saat kalmış. 
Bir de Zahide’nin gözünden hiç gitmeyen gülüşü.
20 yaşındaymış daha, ersiz kalmış, 2 sinde kızı, on ay büyük oğluyla.
Günlerce yas tutmuş, ağlamış, haykırmış, inlemiş. Ne çare, geri gelmiyor ki giden.
2 evlat bakarmış annelerine, anlamış onlar da, öksüz kaldıklarını. Sarılmışlar Zahide’ye.
O gün susmuş Zahide. Ahmet’in giderken ağzından dökülüveren cümleler gelmiş aklına. Emanet etmişti Ahmet. 

Kalmış ayağa, silmiş gözündeki yaşı. 
Ve tek bir şey söylemiş,
‘’Vatan sağ olsun.’’
*
Ben, o 2 yaşında yetim kalan, küçük kız Emir’in torunuyum. 
Gözünü kırpmadan, bu vatana canını veren, Şehit Er Ahmet’le,  Zahide’nin kızı.

Bir hilal uğruna batan bütün güneşlere selam olsun…
*
    Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 
……..
‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Mehmet Akif Ersoy 1915
18.03.2022
 

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