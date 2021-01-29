‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ ziyarete açıldı

Bakanlığa bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan ve 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan, 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Çorum’da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hürriyet Meydanı’nda ziyarete açılan müze, 1 Şubat Pazartesi günü de ziyaretçi kabul edecek.



Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da mobil müzeyi ziyaret etti.



MÜZE HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler tırı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Çanakkale savaşlarının tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olduğunu söyledi. Çiftçi, Çanakkale’nin tarihteki yerinin önemli olduğunu belirterek, Şair Orhan Şaik Gökyay’ın ‘Bu Vatan Kimin’ şiirini okudu.



“BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK”

Çanakkale’de 250 bin şehidimiz olduğunu hatırlatan Çiftçi, “Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mobil müzemizi gezerek tarihi günleri hatırlamış olduk. Tüm Çorumluları mobil müzeyi ziyaret etmeye, tarihi günleri hatırlamaya davet ediyorum. Bugünlere kolaylıkla gelmedik. Millet olarak 105 yıl önce cereyan eden Çanakkale savaşları gibi, yine 15 Temmuz gibi tarihin en kanlı kalkışmalarından birine daha sahne oldu vatanımız. Ama milletimizin feraseti sayesinde bu kalkışmayı da atlatmış olduk” dedi.

