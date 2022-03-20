Çanakkale ruhuyla yola devam

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında “Bu zafer topraklarımıza göz dikmiş haçlıların işgal operasyonuna karşı alınmış emsalsiz bir zaferdir” diyen Hüseyin Baş, “Bu vesile ile başta Çanakkale’de bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Çanakkale mesajında Mustafa Kemal Atatürk’e de özel bir yer ayıran BTP Lideri, “Çanakkale’ye 34 yaşında genç bir subay olarak katılarak savaşın seyrini Türk milletinin lehine çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yine rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

BTP’nin Mustafa Kemal ve Haydar Baş ruhuyla yoluna devam ettiğini ifade eden Hüseyin Baş, “BTP, dedelerimizin dün Çanakkale’de canlarını ortaya koyarak koruduğu aziz vatanımızı, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda dimdik ayakta tutacak, düşmana muhtaç etmeyecek yegâne partidir. Bunun için Milli Ekonomi Modeli diyoruz, bunun için Atatürk diyoruz, bunun için Ehl-i Beyt diyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi emperyalizme karşı, milli kaynakların yabancılara peşkeş çekilmesine karşı bir başkaldırıdır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

