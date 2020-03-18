“Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmalıyız”

18 Mart 1915 tarihinin, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın adı olduğunu söyleyen Sarı, “Çanakkale; Büyük Türk Milleti’nin tarihin her anında, vatan aşkıyla ölüme koşan kahramanların yazdığı destandır. Bizlerde bu bilinçle, bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

Bugün bağımsız bir Türkiye' de yaşamamızı sağlayan, Kahraman Mehmetçiklerimizi, vatan aşkı ile yanıp şehit düşmüş ecdadımızı ve bugün milletin bekası ve huzuru için can vermiş olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" dedi.(Haber Merkezi)