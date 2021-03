“Çanakkale ruhu, milli kurtuluşun yolunu açtı”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Özsaçmacı mesajında, Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşı’nın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kahramanlık ve fedakârlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir itibar ve azmin mücadelesi olduğunu söyledi.

Çanakkale’de ortaya konulan ruhun milli mücadelede de kurtuluşumuzun yolunu açtığını ve aydınlattığını dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Çanakkale zaferi ile bir destanı yaratan bu millet, en zor şartlarda bile şer odakların fitne fesatlarına rağmen, daima toparlanıp bir, iri ve diri olma kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Türk milletinin birlikte yaşama iradesi ve refleksi, vatana bağlılık, bayrak aşkı, hür ve bağımsız yaşama isteği, vatanın bölünmez bütünlüğünün devam arzusu; ile ayrıştırma ve dışlayıcı tutum ve davranışları ret ederek, Çanakkale’de olduğu gibi tarihin her döneminde her zorluğu yenecek güç ve kudretteyiz. Türk milleti, birlik ve beraberliğini koruyarak birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır, atacaktır” dedi.

Aziz şehitlerimizi anmanın, programları birkaç saate ve duyguları birkaç kelimeye sığdırmaya çalışmanın yetmeyeceğini vurgulayan Özsaçmacı, “Canlarını verdikleri değerler için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çanakkale Zaferi’ni, o kutlu inancı gelecek nesillere çok daha iyi aktarmamız gerekiyor. ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ gerçeğini bir kez daha hatırlayarak, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve şanlı komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.