“Çanakkale” Müzesi 29 Ocak’ta Çorum’da

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 29 Ocak-01 Şubat 2021 tarihinde 2 gün boyunca Çorum’da olacak.

(Haber Merkezi)