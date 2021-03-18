Çırak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Silah, cephane ve askerimiz yeterli olmasa da, Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale. Koca Seyit’in yalnız 276 kiloluk top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtladığı yerdin Çanakkale. Çelikten bir saldırıya etten bir siperdir Çanakkale. Mustafa Kemal Atatürk’tür Çanakkale.

Bu güzel vatanı bize armağan eden şehitlerimiz, vatan uğrunda canlarını vererek kendilerinden sonra gelen kuşaklara en kutsal hak olan yaşam hakkını kazandıran, her sayfası altın harflerle yazılmış milli tarihimizin mimarı kahramanlardır. Bayraklar, memleket ufkunu baştan başa donatıyorsa bugün, siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir.

Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, milletimizin birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar ulusumuzun gönlünde yaşamaya devam edeceklerdir.

Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

