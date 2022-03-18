“Çanakkale milletimizin onur ve gurur nişanesidir”
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Kadim tarihimiz, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu anlamda tarihimizin dönüm noktalarından biri de yeniden doğuşun, yeniden şahlanışın destanını Çanakkale Zaferi’dir.” ifadesini kullandı.
Güncel 18.03.2022, 19:30
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Kavuncu, 18 Mart mesajında, “Göklerin ölüm indirdiği, yerlerin ölü püskürdüğü Çanakkale, şanlı ecdadımızın vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyüşüdür. Çanakkale, sebep ve sonuçları açısından kıyamete kadar nesilden nesle aktarılacak mucizevi bir zafer, ebediyete kazınan imzadır.” değerlendirmesini yaptı. (Haber Merkezi)
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