“Çanakkale milletimizin onur ve gurur nişanesidir”

Kavuncu, 18 Mart mesajında, “Göklerin ölüm indirdiği, yerlerin ölü püskürdüğü Çanakkale, şanlı ecdadımızın vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyüşüdür. Çanakkale, sebep ve sonuçları açısından kıyamete kadar nesilden nesle aktarılacak mucizevi bir zafer, ebediyete kazınan imzadır.” değerlendirmesini yaptı. (Haber Merkezi)

