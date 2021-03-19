Çorum Belediyesi şanlı zaferin 106’ncı yılında vatandaşlara coşkulu dakikalar yaşattı. Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma günü nedeniyle Hürriyet Meydanı’nda ve Kadeş Barış Meydanı’nda kahramanlık türküleri konseri ve mehteran gösterisi yapıldı. Türk bayrakları ile etkinlikleri izleyen vatandaşlar Çanakkale Zaferini kutladı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Çanakkale Zaferinde Türk’ün kahramanlığını konu alan oyun sergilendi. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi usta öğreticisi Bilgehan Geniş ve öğrencilerin sergilediği tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi.

Hürriyet Meydanı’ndaki program sırasında Çorum Belediyesi Mobil İkram aracında vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafından oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.

(Haber Merkezi)