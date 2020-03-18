“Çanakkale, kahramanlık destanının adı”

Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olarak, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Karadaş ve Başaranhıncal, “Çanakkale’de dünyanın güçlü donanmalarına ve ordularına karşı, Türk milletinin genci ve yaşlısıyla gösterdiği eşsiz direniş, sonuçlarıyla dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön vermiştir. Bu zaferle Türkler, asla esaret altına alınamayacaklarını bütün dünyaya ispatlamışlardır” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nin, milletimize nesilden nesile ilham kaynağı olabilecek, yol gösterebilecek büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarında ayrıca şunları dile getirdiler:

“Çanakkale Zaferi, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda etmeyi milli bir görev olarak gören aziz şehitlerimizin azminin ve cesaretinin destanıdır. Çanakkale destanını yazan binlerce şehidimiz, ‘Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini; en kutsal varlıklarını, canlarını feda ederek tüm dünyaya kanıtlamışlardır. Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan şehitlerimiz daima gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları asla unutulmayacaktır. Biz de Cumhuriyet’e sahip çıkan nesiller olarak Çanakkale’yi ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanan bilinci koruyacağız ve bu bilinci genç kuşaklara aktaracağız. Bu inanç ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını bir saniye bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)