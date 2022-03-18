“Çanakkale, imkânsızın başarıldığı yerin adıdır”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de geçmişinden aldığı güçle canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.” dedi. (Haber Merkezi)

