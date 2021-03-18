“Çanakkale ile İstiklal Savaşı’nın meşalesi de ateşlenmiştir”

Bahçelievler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Çiftçi, Çanakkale Zaferi ile İstiklal Savaşı’nın meşalesinin de ateşlendiğini dile getirdi.

Çanakkale Zaferi’nin dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirdiğini, itilaf devletlerinden gerekli yardımı alamayan Rusya’da çarlık rejiminin yıkıldığını ve Bolşevik ihtilalinin gerçekleştiğini kaydeden Vali Çiftçi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“18 Mart, kutsal vatan topraklarını kanlarıyla koruyan kahraman ecdadımızı andığımız kutlu bir tarihtir. Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu yarımadasında Osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. Düşmana karşı verilen amansız mücadele zaferle sonuçlanmış ve ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü dünya savaş tarihine altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale Zaferi ile İstiklal Savaşı’nın meşalesi de ateşlenmiştir. Çanakkale, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda ne kadar kahraman olduğunu hatırlatan bir anıttır.

Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, yüzlerce yıldır barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşıyorsak, ayak bastığımız bu topraklara ‘bizim’ diyebiliyorsak, günde beş vakit ezan sesleri gök kubbemizde yankılanıyorsa geleceğimizden kaygımız yoksa bunda en büyük pay aziz şehitlerimizindir.

Millet olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklara sahip olmanın bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bu bedeli milletimiz adına ödeyen şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz.” (Haber Merkezi)

