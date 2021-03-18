“Çanakkale ile Cumhuriyet’in kuruluşuna zemin hazırlandı”

Çanakkale Savaşlarının en önemli sonuçlarından birisinin dünyanın genç komutan Mustafa Kemal'i tanımış olması olduğunu kaydeden Bozkurt, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarılarını gören Türk Ulusu, Kurtuluş Savaşı’nda O’nun etrafında bütünleşerek emperyalist devletlere karşı dünyada ilk bağımsızlık mücadelesini vererek büyük bir zafere imza atmıştır. Emperyalizmin yenilebileceğini gösteren bu zafer tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur.

Ancak son yıllarda bu zaferin önemi göz ardı edilmekte, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’siz bir Çanakkale yaratılmak ve ulus bilincini aşılayan bu kahramanlık destanı önemsizleştirilmek istenmektedir. MEB’in müfredatında, Kut’ül-Amare’nin “zafer” olarak Çanakkale’nin ise bir “cephe” olarak ifade edilmesi bunun göstergesidir.

Bilinsin ki Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan eğitimciler olarak, müfredatta azaltılsa da çıkarılsa da Çanakkale ruhunu evlatlarımıza aşılamaya devam edeceğiz.

Yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı, ulusumuzun eşsiz bir mücadeleyle kazandığı zaferin 106. yıldönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” (Haber Merkezi)

