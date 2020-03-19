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“Çanakkale en büyük kahramanlık destanımızdır”

AK Parti Çorum Milletvekili, İçişleri Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Çanakkale en büyük kahramanlık destanımızdır”

AK Parti Çorum Milletvekili, İçişleri Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

19 Mart 2020 Perşembe 22:41
“Çanakkale en büyük kahramanlık destanımızdır”

Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, zaferin dönemin mütekebbir ve müstekbirleri tarafından “hasta adam” yaftası vurulan, bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan zaferin İstiklal harbine ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Tıpkı 105 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. En zayıf anında bile ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz’da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, zaferin yıldönümünü kutluyor, Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.”

(Haber Merkezi)

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