“Çanakkale denildiğinde Atatürk’ü anmayan Cumhuriyet düşmanları var”

O zamanlar yarbay rütbesinde bulunan Mustafa Kemal’in iki ay gibi kısa bir sürede albay bir yıl sonra da tümgeneral olduğuna dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, o zamanlar başarılarını çekemeyen Enver Paşalar olduğu gibi şimdi de Çanakkale Zaferi denildiğinde, Mustafa Kemal’in adını anmamaya özen gösteren Cumhuriyet düşmanlarının bulunduğunu anlattı.

Bu ülkenin Seyit Onbaşılarla, Kara Fatmalarla, adına türkü yakılan 15’lilerle, cepheye cephane taşırken 9 aylık bebeği ile donarak şehit olan Şerife Bacılarla, henüz kundaktaki bebeğini terkederek “Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar” diyerek cepheye mermi taşıyan nene hatunlarla birlikte kurtarıldığına işaret eden Bekiroğlu, soyunda ihanet bulunanların bu birlikteliği yıkabilecek gücü hiçbir zaman bulamayacaklarını vurguladı.

Bekiroğlu, 18 Mart Zaferi’nin hem Ulu Önder Mustafa Kemal’in hem de bu uğurda canını vermekten çekinmeyen kadınıyla erkeğiyle çok sayıda kahramanın birbirinden ayrılamayacağının simgesi haline geldiğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)