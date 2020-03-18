Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
309.201
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5472
EURO
7.0388

“Çanakkale bir varoluştur”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıl Dönümü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

“Çanakkale bir varoluştur”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıl Dönümü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:49
“Çanakkale bir varoluştur”

18 Mart 1915 tarihinin, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu belirten Ahlatcı, “Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Her bir köşesinde ayrı bir kahramanlık hikâyesi bulunan ve Çanakkale’yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadele ve yeni bir ruhun diriliş destanının adı olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Çanakkale bir duruş, bir varoluştur. 15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşı’dır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır. Tarihte eşine az rastlanan bu kahramanlık destanı, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden önemli bir adımdır” dedi.

“Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir bilincin ve ruhun mirasçıları olarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerini ve millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceklerini söyleyen Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle, gururla andığımız Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarına, aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Motorinde 27 kuruş indirim
Motorinde 27 kuruş indirim
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim