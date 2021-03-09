Çanakkale bayrağı Çorum’dan geçti
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen “Anadolu Gönül Yolu - 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği’nde göndere çekilecek olan Türk Bayrağı Çorum Valiliği’nde düzenlenen törenle teslim edildi.
Güncel 09.03.2021, 18:48
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Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı nedeniyle Türkiye’nin 7 bölgesinden hareket eden şanlı Türk Bayrağı bölgedeki illeri dolaşıyor. Bu kapsamda Çorum’a getirilen şanlı bayrağımız Çorum Valiliği’nde düzenlenen törenle teslim alındı. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in katıldığı törende Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek olan bayrağımız ilimizi temsil edecek olan Batuhan Demiröz’e teslim edildi.
“Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinlik kapsamında Batuhan Demiröz de teslim aldığı bayrağı Samsun’a götürdü. Burada Demiröz, burada Vali Zülküf Dağlı’nın katıldığı törenle bayrağı Sinop’a götürecek olan Özlem Nur Topçu’ya teslim etti.
(Haber Merkezi)
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