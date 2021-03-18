Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadim Türk tarihinin, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadın kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Bu destanlardan birisinin de Çanakkale Zaferi olduğunu ifade eden Kavuncu, "Çanakkale, ecdadımızın vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşünün adıdır. Yedi düvele karşı iman ve inancıyla 'Çanakkale geçilmez' diyen aziz milletimiz, kendisine biçilen kefeni yırtarak, tüm imkansızlıklara rağmen bir destan yazmış, dünyadaki dengeleri değiştirmiş ve tarihe yön vermiştir." dedi.

Kavuncu, Çanakkale Zaferi'nin ırk, dil, meşrep, köken farklılıklarını ellerinin tersiyle iten şanlı ecdadın unutulmaz hatırası olduğunu vurguladı.

Tarihe kazınan bu destanın, Türk milletinin azmi, vatan aşkı, bayrak sevgisi önünde hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya haykırılışının sembolü olduğunu dile getiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Dünya tarihine ve milletimizin gönlüne altın harflerle yazılan Çanakkale, aziz milletimiz için onur, gurur ve şeref nişanesidir. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve içerdiği coğrafi potansiyeli, tarih boyunca bölgemizde siyasal, ekonomik ve kültürel yapıları şekillendirici bir rol oynamıştır. Bu zor coğrafyada Anadolu'nun tapusunu elimizde tutabilmemiz için Çanakkale'de sergilenen manevi ve milli dayanışma ruhunu her daim muhafaza etmemiz elzemdir. Ortak görev ve sorumluluğumuz ise şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Nasıl ki 106 yıl önce ecdadımız tarafından iman gücüyle bu ülke düşmanlardan kurtarılmışsa, bugün de Allah’ın izniyle vatanımıza göz diken şer odakları aynı güçle bertaraf edilecektir. O gün Nusret gemisiyle zafere yürüyen Mehmetçik ne ise bugün de İHA'sıyla, SİHA'sıyla, alperenleriyle dünyanın dört bir yanında teröre, istilaya, sömürüye karşı insani değerleri savunan Mehmetçik odur. Tarihinde birçok kez destanlar yazarak tarihin akışını değiştiren aziz milletimiz 1071'de, 1453'te, 18 Mart 1915'de, 30 Ağustos'ta, 15 Temmuz’da olduğu gibi gerektiğinde destanlar yazmaya devam edecek, yeni ufuklara yelken açacaktır."

(AA)

