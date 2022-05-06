Çanakçı’nın gecesi 

Geceye Hayal Su Aşkın ve Göknur Karadağ katılırken, sanatçılara Ercan Aygün, Ali Bektaş ve Dinçer Şimşek eşlik edecek.

Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu tarafından organize edilen buluşmanın sunuculuğunu gazeteci Servet Seyfettin Mete yapacak.

(Aliye ÖNCEL)

