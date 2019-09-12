Çanakçı’da “oruç açma” birlikteliği

Merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen oruç açma programına siyasi parti, sendika ve STK temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Çanakçı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen oruç açma programına AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları (ÇESOB) Birliği Başkanı Recep Gür, Kalaycılar Odası Başkanı Sedat Ek, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kunduracılar Odası Başkanı Halil Günbüzer, Çanakçı Köyü Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu, Çanakçı Köyü Muhtarı Gürbüz Yasakçı ve çok sayıda yurttaş katıldı. Alevi dedesi Arif Demiral’ın duasının ardından hep birlikte oruç açılırken, dualarda “birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması” temennilerine yer verildi. (Haber Merkezi)