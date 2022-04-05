Çanakçı’da “çiğdem aşı” geleneğİ
Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nde, “Çiğdem Gezme ve Çiğdem Aşı” etkinliği düzenlendi.
Köy Muhtarı Gürbüz Yasakçı ve Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun organizesi ile düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Çanakçı köylüleri, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, “çiğdem” kültürünü çocuklara aşılamak ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu ve köy halkı, hep birlikte kırlardan çiğdem topladı. Toplanan çiğdemler bir çalıya dizilerek çiğdem gezildi.
Köyün gençleri ise çiğdem gezmesi sırasında hanelerden bulgur, yağ ve salça topladı. Toplanan malzemelerle Cemevi’nde çiğdem aşı pişirilerek köy halkına ikram edildi. Çiğdem aşı, Ramazan nedeniyle paketlerle dağıtıldı.
Yiğitoğlu, sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini bildirerek, amaçlarının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek olduğunu vurguladı.
(Uğur GÖRKEM)
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