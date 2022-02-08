Çanakçı’da Abdal Musa Cemi ve Birlik Lokması

Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma Derneği ve Köy Muhtarlığı’nca düzenlenen cem ve lokma paylaşımı Cemevinde yapıldı. Dede Arif Demiral’ın önderliğindeki cemde duaz-ı imamlar, gülbengler okundu, semahlar dönüldü, yezide lanet okundu.

Köy Muhtarı Gürbüz Yasakçı ve Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu tarafından organize edilen ve katılımın oldukça yoğun olduğu cem öncesi kurbanlar kesilerek lokma hazırlandı.

Kurban dualama ile başlayan buluşmada, semah ekibi gösterilerinin ardından Ozan Muharrem ve Aşık Hüseyin’in deyişleri, duaz-ı imamları yer aldı. Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi. Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler yoğun çaba sarf etti.



Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Arif Demiral Dede, tüm Alevileri yol ve erkânlarına sahip çıkmaya, Aleviliği doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeye ve genç nesle aktarmaya davet etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alevi dedesi Demiral, Abdal Musa Cemi’nin içeriğinden bahsetti.

Buluşmaya; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Dikici ve Kunduracılar Odası eski Başkanı Halil Gürbüzer, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Köy Muhtarı Yasakçı, cem ve lokma paylaşımına katkıda bulunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

