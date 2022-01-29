Çanakçı Köyü’nde Abdal Musa Cemi ve Birlik Lokması

Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma Derneği ve Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen cem ve lokma buluşması, Çanakçı Köyü Cemevinde yarın akşam 17.00-24.00 saatleri arasında yapılacak.

Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu, geleneksel hale getirdikleri ve yine büyük bir katılım bekledikleri Birlik Cemi’nin kurban dualama ile başlayacağını bildirerek, semah ekibi gösterilerinin ardından Ozan Muharrem ve Aşık Hüseyin’in deyişlerinin yer alacağını, cem birleme ve lokma paylaşımı ile programın sona ereceğini açıkladı.

Resul Yiğitoğlu, Abdal Musa Cemi ve Birlik Lokmasına tüm halkı davet etti. Yiğitoğlu, cem ile ilgili bilginin 0532 352 42 45 numaralı telefondan alınabileceğini de açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

