Çanakçı Köy Derneği’nde Yiğitoğlu güven tazeledi

Emek Caddesi’ndeki bir kıraathanede gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu’nun aklanmasından sonra, Derneğin yeni Yönetim Kurulu, Resul Yiğitoğlu başkanlığında, Müslüm Kayar, Muharrem Kabataş, Cemil Uymak ve Sonar Özgür Yitmez’den oluşturuldu.

Denetim Kurulu’na ise, Abdullah Tarhanacı, Atilla Özcan ve Murat Zorlu seçildi.

Üçüncü Dönem Dernek Başkanlığı’na seçilen Resul Yiğitoğlu, “Köyümüzü güzelleştirmek ve sosyal dayanışmayı yaygınlaştırmak için elimizden gelen çabayğı göstereceğiz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

