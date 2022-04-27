Çanakçı Cemevi’ndeki iftar salona sığmayıp dışarı taştı

Resul Hafriyat Sahibi, aynı zamanda Çanakçı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu, kardeşi Seydi Yiğitoğlu ile birlikte Çanakçı Köyü Cemevi’nde iftar yemeği düzenledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve pek çok esnaf odası başkanının da katıldığı iftar yemeği, öylesine yoğun katılıma sahne oldu ki, salon tamamen dolduktan sonra Cemevi’nin bahçesi de konuklarla doldu.

(Aliye ÖNCEL)

